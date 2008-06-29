Букмекеры назвали фаворита финала

Букмекеры, исходя из сделанных ставок, считают фаворитом финала Евро-2008 сборную Испании.

Самый вероятный результат встречи, с точки зрения тех, кто ставит на это деньги, - победа испанцев со счетом 1:0, а главным претендентом на гол считают нападающего Фернандо Торреса.

В британской букмекерской конторе Bet365 ставки на победу Испании в основное время принимаются с коэффициентом 2,3 (чем ниже коэффициент - тем выше шансы и меньше выигрыш). Коэффициент на ничью равен 3,1, на победу Германии - 3,4.

Ставки на победу Испании со счетом 1:0 принимаются с коэффициентом 6, этот результат считается самым вероятным. На втором месте - ничья 0:0 в основное время. Коэффициент на такой итог матча равен 7. Победа испанцев со счетом 2:0 оценивается с коэффициентом 9.

Главными претендентами на то, чтобы отличиться в финальном матче, букмекеры считают Фернандо Торреса (коэффициент на то, что форвард забьет гол, равен 2,4), Даниэля Гуиса (3), Мирослава Клозе (3), Лукаша Подольски (3,4) и Серхио Гарсию (3,4).

Испания считается фаворитом и в том случае, если основное время игры закончится вничью. Ставки на победу испанцев в дополнительное время принимаются с коэффициентом 11. Победа немцев в овертайме оценивается с коэффициентом 13. А в серии одиннадцатиметровых, по мнению букмекеров, шансы соперников равны - коэффициент на победу любой из команд по пенальти равен 10.

На бирже ставок Betfair коэффициент на победу Испании в Евро-2008 равен 1,64. Это означает, что игроки на бирже ставок оценивают вероятность успеха испанцев примерно в 60 процентов. Ставки на победу Германии принимаются с коэффициентом 2,54, это соответствует оценке вероятности в 40 процентов.

Лучшим бомбардиром, по мнению большинства, останется Вилья (коэффициент 1,25-1,35, четыре гола уже забиты), но поскольку Вилья играть не сможет, улучшаются шансы трех немецких игроков: Подольски (4,5-5,9, три), Клозе (26-28, два), Баллака (34, два) и испанца Торреса (67-75, один).

Лента.ру