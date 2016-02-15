Гимнастка Ризатдинова выиграла пять золотых медалей на турнире в Эстонии

В Тарту (Эстония) завершился традиционный турнир по художественной гимнастике Miss Valentine, где украинская гимнастка Анна Ризатдинова завоевала пять золотых медалей из пяти возможных, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

Лидер украинской сборной выиграла соревнования в многоборье и всех четырех финалах. Кроме того, две серебряные награды (упражнения с обручем и мячом) и одна бронзовая (лента) на счету Виктории Мазур. Вместе с тем, в финал упражнения с булавами Мазур не квалифицировалась. Из-за ошибки в этом упражнении в многоборьье она стала лишь пятой в абсолютном первенстве.

В свою очередь, в групповых упражнениях сборная Украины дважды поднималась на первое место - в многоборье и в финале с пятью лентами. В упражнении с обручами и булавами команда заняла 2-е место.

В соревнованиях юниорок Алена Дьяченко стала третьей в упражнении с обручем, а Кристина Пограничная завоевала две награды - серебро в упражнении с обручем и бронзу - со скакалкой.