Велосипедист Гривко стал победителем французского Тура Средиземноморья

Украинский велогонщин Андрей Гривко в составе команды Astana Pro Team завоевал победу в престижной французской велогонке Тур Средиземноморья — La Méditerranéenne (категория 2.1), сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации велоспорта Украины.

После победы на третьем этапе многодневки, в результате которой Гривко перехватил лидерство в генеральной классификации, украинец финишировал 11-м на заключительном, четвертом этапе Тура Средиземноморья и сохранил майку лидера. Ближайшие преследователи гонки француз Матье Ладано (Matthieu Ladagnous, FDJ) и бельгиец Ян Бакелантс (Jan Bakelants, AG2R La Mondiale) завоевали второе и третьи места генеральной классифики.

«Я очень рад этой победе и хотел бы посвятить ее своей семье и своим товарищам по команде. Сегодня все прошло идеально, моя команда проделала потрясающую работу по контролю за гонкой, начиная с самого старта и вплоть до последних километров, возглавляя группу на протяжении всего маршрута», - отметил после окончания соревнований Гривко.

«Я оставался в голове пелотона на протяжении всего дня, вплоть до финального спринта, я контролировал ситуацию и финишировал одиннадцатым. Эта двойная победа (вчера на этапе и сегодня в генеральной классификации) – это огромная мотивация начать сезон на лучшей ноте. Сегодня ночью я лечу на Тур Омана и я доволен своей формой», - добавил украинец.

В свою очередь, президент Федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко отметил: «Безусловно, это одно из самых знаковых событий для украинского велоспорта последних лет! Первый старт в сезоне и такое превосходное начало говорит о правильной профессиональной подготовке Андрея. Впереди у Гривко непростой год: участие в Тур де Франс, чемпионате мира и самый важный старт для всей Украины – Олимпийские Игры в Рио. В Бразилии соберутся самые сильные спортсмены, поэтому очень важно, чтобы Андрей правильно рассчитал свои силы».