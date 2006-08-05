”Динамо” предложило ”Шахтеру” продать Тимощука
16:44, 05 августа 2006Спорт
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Игорь Суркис озвучил сумму трансфера
10 миллионов долларов США за капитана донецкого «Шахтера» Анатолия ТИМОЩУКА готово отдать руководство киевского «Динамо».
Желание выкупить трансфер полузащитника в своем интервью озвучил президент киевского клуба Игорь СУРКИС. Он заявил, что уже направил официальное обращение к «Шахтеру» и будет теперь ждать ответ, передает ICTV.
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