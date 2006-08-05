”Динамо” предложило ”Шахтеру” продать Тимощука

10 миллионов долларов США за капитана донецкого «Шахтера» Анатолия ТИМОЩУКА готово отдать руководство киевского «Динамо».

Желание выкупить трансфер полузащитника в своем интервью озвучил президент киевского клуба Игорь СУРКИС. Он заявил, что уже направил официальное обращение к «Шахтеру» и будет теперь ждать ответ, передает ICTV.