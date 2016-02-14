Биатлонистка Дмитренко: "В гонке преследования юношеской Олимпиады покажу все, на что способна"

Лучший результат среди нашей команды показала Кристина Дмитренко, которая остановилась в шаге от олимпийской награды. Допустив один промах на стрельбе лежа, украинка сумела собраться и достойно пройти вторую часть гонку. В итоге уступив лидеру соревнований немке Юлиане Фреймут лишь 23,2 сек.

«Конечно, расстроились, ведь была так близка к медали Юношеских Олимпийских игр. На таких престижных стартах это мое лучшее место. Прошло немного времени, уже «отошла» и поняла, что ничего еще не потеряно, соревнования продолжаются, а потому настраиваюсь на гонку преследования. Завтра покажу все, на что я способна», - прокомментировала свое выступление биатлонистка.

Лучший результат среди юношей показал Сергей Телень, который сумел попасть в 15-ть сильнейших биатлонистов мира.