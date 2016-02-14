Фьюри может заплатить Кличко за отмену матча-реванша 10 млн. евро

Команда Тайсона Фьюри рассматривает возможность воспользоваться опцией в контракте, а именно заплатить Владимиру Кличко штраф и таким образом избежать матча-реванша, сообщает Sport.ua со ссылкой на свои источники.

Матч-реванш был прописан в контракте на ноябрьский бой. В случае поражения украинца, его организатором становилась команда Тайсона Фьюри и британец брал на себя обязательство не проводить до этого боя никаких других поединков. Нарушение условий контракта повлекло бы за собой штраф для команды Тайсона Фьюри, который, по нашей информации, в процентном отношении зависел от гонорара британца с поединка в Дюссельдорфе. Цена вопроса составляет около 10 миллионов евро.

Судя по всему, в команде Тайсона Фьюри не уверены, что матч-реванш сложится для британца также успешно, как первый бой. Оплата столь внушительного штрафа – это серьезный финансовый и имиджевый удар по команде действующего чемпиона. С другой стороны, это позволит Тайсону Фьюри проводить обязательные защиты и даже объединительные бои с чемпионами по другим версиям и таким образом при значительно меньших рисках поражения компенсировать уплату штрафа.

Интересно, что пока что в этом вопросе нет единства в самой команде Тайсона Фьюри. Именно поэтому затягивается решение вопроса с датой и местом проведения матча-реванша. Часть команды уверена, что матч-реванш нужно проводить в любом случае, так как он принесет рекордные доходы (до 70 миллионов евро). Оппонирующая им вторая часть команды опасается за исход противостояния, ведь, по их мнению, «у Владимира Кличко не будет двух плохих дней подряд в даты боев». Сам Тайсон Фьюри склоняется к проведению матча-реванша, но не имеет однозначной позиции на этот счет. Это, в частности, подтверждают его последние интервью, в которых он делает противоречащие друг другу заявления.

Ожидается, что решение о том, организовывать матч-реванш или выплатить отступные, будет принято в течении недели, ведь для проведения полноценной подготовки к бою и рекламной кампании к нему требуется не менее двух месяцев.