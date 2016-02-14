Днепропетровский "Днепр" выиграл Кубок Суперлиги по баскетблу

В Днепропетровске завершился финальный матч Кубка Суперлиги, в котором "Днепр" встречался со столичным "Будівельником" и выиграл со счетом 75:63, сообщает официальный сайт соревнований.

Обе команды, которые в регулярном чемпионате обменялись победами, подошли к финалу с максимальной концентрацией. Номинальные гости даже повели в счете в начале поединка, однако концовка дебютной четверти была за днепрянами, когда Сергей Загреба и Александр Мишула вывели свою команду вперед. Во второй десятиминутке, которая началась двумя подряд дальними бросками от «Днепра», подопечные Дениса Журавлева еще более надежно сыграли в защите, а в нападении раз за разом преодолевали оборону соперника, что в итоге воплотилось в убедительное преимущество (43-27). Главным героем первой половины стал Александр Мишула, который к 14 заработанным очкам добавил 5 передач.

Рывок днепрян 7-0 в начале второй половины мог перерасти в полное доминирование хозяев днепропетровского ДС «Шинник», однако ударный отрезок от Владислава Кондратьева, производительная появление на паркете Вячеслава Моторчука, который до большого перерыва не сыграл и минуты, «вернули» киевлян в игру . Сильно гости провели и дебют четвертой четверти, сократив отставание до -11. Тяжелый трехочковый Александра Мишулы с отклонением через Крутоуса вовремя затормозил камбэк соперника, но не смог обуздать его желание бороться. Киевляне до последнего цеплялись за свои шансы, однако на большее сил у них не хватило. Нельзя не отметить, что, как и соперник, тренерский штаб днепрян фактически использовал в ротации только девять игроков.

Станислав Тимофеенко принес «Днепру» 14 очков, а также собрал 11 отскоков. На счету Сергея Загребы 12 очков и 6 подборов. 8 очками отметился Владислав Коренюк.

Андрей Малыш с 10 очками и 6 подборами в активе стал самым результативным игроком в составе «строителей». По 9 очков на счету Павла Крутоуса и Владислава Кондратьева.

