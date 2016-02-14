Саночник Стахив: "Рад, что ровно проехал оба заезда на Юношеских играх"

Первыми на старт вышли юноши, где украинец Игорь Стахив среди 22 лучших саночников мира занял высокое 13 место, показав результат 1 минута 37.735 секунды.

Тренер атлета Олег Жеребецкий так прокомментировал выступление своего подопечного и саму трассу соревнований пресс-службе НОК.

«Если сравнивать трассу с прошлыми ЮОИ-2012 в Инсбруке, то там она была немного легче, но наши спортсмены имели возможность дважды – в октябре и ноябре 2015 года, потренироваться здесь. Именно на этой трассе в ноябре прошлого года проходил и первый из четырех Кубок мира среди юниоров, где разыгрывались лицензии на Юношеские Олимпийские игры. Игорь может показать и лучший результат. В первом спуске совершил ошибку на старте, а также на 11-м и 12-м виражах».

Сам же спортсмен остался доволен своим выступлением. «Рад, что ровно без завалов проехал оба заезда», - прокомментировал Игорь.

Напомним, что у представителей санного спорта еще будут проходить соревнования среди девушек, в двойках, а также в смешанной эстафете.