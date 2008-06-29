В Украине прошли соревнования по прыжкам в воду на велосипеде

Спасение от жары - это прыжок в воду на велосипеде. В Днепропетровске состоялись первые в Украине соревнования, где главные критерии отбора велосипедистов - это дальность и высота полета и красота трюка.

В колесах - пустые бутылки или шины надуты, чтобы не утопить транспортное средство. Разгоняются экстремалы с горы, потом трамплин, а дальше - свободное двуметровое падение. Кое-кто даже успевает сделать двойное сальто. Хотя были и такие, что и до воды не доезжали, отмечает 5 канал.