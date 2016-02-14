Биатлонистка Дмитренко остановилась в шаге от медали на Юношеских олимпийских играх

В Лиллехаммере (Норвегия) завершилась спринтерская гонка среди девушек в рамках зимних Юношеских олимпийских игр, в которой украинка Кристина Дмитренко заняла 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка один раз промахнулась в стрельбе лежа, безошибочно отработала на "стойке" и отстала от победительницы соревнований на 23,2 секунды.

В свою очередь, Любовь Кипяченкова заняла 27-е место (2+2 промаха 2 минуты 15.5 секунды отставания).

Чемпионкой Игр в этом виде программы стала Джулиан Фройверт из Германии - 18 минут 23,5 секунды, 0 промахов. Призерами стали Марте Кракстад Йохансен (Норвегия) и Арина Пантова из Казахстана.