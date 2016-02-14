Горнолыжница Пономаренко не смогла финишировать в комбинации на Юношеских играх

В Лиллехаммере (Норвегия) завершились соревнования у девушек-горнолыжниц в омбинации в рамках зимних Юношеских олимпийских игр, где украинка Мария Пономаренко не смогла преодолеть всю дистанцию в слаломе и финишировать, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка справилась с трассой в супергиганте, доехав до финиша с результатом 1 минута 27,27 секунды, показав 34-й результат (отставание от лидера 13.83 секунды). В слаломе она прошла первую временную отсечку вверху трассы с результатом 26,27 секунды (29-е место), но спустя несколько секунд сошла с трассы и досрочно завешила свои выступления.

Чемпионкой Игр в этой дисциплине стала Элин Дэниот из Швейцарии, чей сумарный результат составляет 1 минуту 55,74 секунды. Призерами стали Мелани Меллард (Швейцария) и Катрин Хиртль-Штанггассингер (Германия).