Биатлонист Телень вошел в Топ-15 спринтерской гонки юношеских Игр

В Лиллехаммере завершилась мужская спринтерская гонка по биатлону в рамках Юношеских олимпийских игр, в которой украинец Сергей Телень занял 15-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен не смог поразить все мишени на огневых рубежах, допустив один промах в стрельбе в положении лежа и два - на стойке. В итоге, его отставание от победителя составило 1 минута 31,6 секунды.

В свою очередь, Юрий Сытник занял 43-е место, допустив сразу семь промахов на стрельбе - 3+4. Отставание спортсмена составило 3 минуты 42.8 секунды.

Победителем гонки сал француз Эмельен Клауди с результатом 19 минут 01,5 секунды (0 промахов). В число призеров попали Сиверт Гутторм Баккерн из Норвегии (+7,1 секунды, 2 промаха) и Егор Тутмин из России (+18,0, 2).