Беккенбауэр дал свой прогноз на финал Евро-2008

Звезда немецкого футбола Франц Беккенбауэр уверен, что его сборная выиграет финал Евро-2008.

"Я надеюсь, что в решающем поединке будет забито много голов. Вероятно, миллионы людей будут смотреть за большим количеством голов в основное время, ничью, ничью в дополнительной время и пенальти, в которых, конечно, победит Германия!", - сказал великий "Кайзер".

Дело в том, что немецкая сборная не проигрывает по пенальти вот уже 26 лет, отмечает Football.ua.