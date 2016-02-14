Саночник Стахив не попал в десятку лучших Юношеских олимпийских игр

В Лиллехаммере (Норвегия) завершились соревнования по санному спорту в одноместных санях у юношей, где украинец Игорь Стахив занял 13-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен преодолел дистанциюс первой попытки за 48,964 секунды и занимал в промежуточной таблице 14-е место. Во второй попытке результат Стахива был чуть лучшим - 48,771, что позволило ему в этой попытке занять 12-е место.

Общий результат украинца 1 минута 37.735 секунды, а отставание от победителя составляет 2.426 секунды. В итоговой таблице он стал 13-м.

Победителем соревнований стал Кристерс Апарджодс из Латвии, а призерами - Пауль-Лукас Хайдер из Германии и Рид Ваттс из Канады.

Как сообщал УНИАН, II зимние Юношеские Олимпийские игры проходят с 12 по 21 февраля. 1100 атлетов из 71 страны в возрасте от 14 до 18 лет разыграют 70 комплектов наград.