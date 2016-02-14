Украинские хоккеисты проиграли решающий матч пре-квалификации Олимпиады-2018 и лишилась шансов на поездку на Игры

В Саппоро (Япония) завершился пре-квалификационный турнир Олимпиады-2018, где в решающем матче в борьбе за первое место сборная Украины проиграла команде Японии, сообщает официальный сайт ИИХФ.

Матч завершился со счетом 2:1.

К решающему матчу хозяева турнира японцы и украинцы подошли с максимальным количеством очков - по 6 - обыграв ранее команды Румынии и Хорватии.

В очной игре соперники парктически не рисковали и на протяжении 46 минут не смогли открыть счет. Только на 7-й минуте третьего периода точный бросок удался Кента Такаги, который завершил комбинацию с участием Юто Осавы и Такафуми Ямашиты. А на 51-й минуте Дайсуке Обара с передачи Хироки Уэно забил второй гол.

На 55-й минуте Юрий Петранговский воспользовался пасом Артема Гниденко и сократил преимущество соперников в счете. Но, за оставшиеся 4 минуты и 24 секунды сравнять счет украинцы так и не сумели.

Таким образом, сборная Японии стала победителем турнира и единственным обладателем путевки в заключительный раунд квалификации.

По регламенту турнира остальные команды потеряли все шансы попасть на Игры, которые пройдут в 2018-м году в корейском Пхенчхане.