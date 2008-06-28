Платини: не будет стадионов - не будет Евро-2012

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ отметил, что Украина и Польша должны показать прогресс в подготовке к Евро-2012, в частности, в строительстве стадионов в Киеве и Варшаве. Иначе в них могут быть проблемы с правом проведения турнира, передает “5-й канал”.

“Исполнительный комитет УЕФА решил, что Евро-2012 состоится в Польше и Украине, и мы сделаем все, чтобы так и произошло. Единственная вещь, которая сможет этому помешать - это отсутствие стадионов в столицах - Варшаве и Киеве. Если не будет стадионов - не будет и чемпионата”, - подчеркнул М.ПЛАТИНИ.

По его словам, эксперты УЕФА отправятся с инспекцией в Польшу и Украину, чтобы ознакомиться с реальным положением вещей относительно подготовки к чемпионату. “12 экспертов отправятся в Польшу и Украину, и реальное состояние дел мы увидим в сентябре. А в Бордо примем окончательное решение. На последней встрече мы уже призывали обе страны пошевелиться, решение будет зависеть от них", - прибавил президент УЕФА.