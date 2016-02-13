Сборная Украины по хоккею с мячом проиграла в полуфинале ЧМ Германии и лишилась шансов попасть в элитный дивизион

В Ульяновске (Россия) завершился полуфинальный матч Чемпионата мира по хоккею с мячом среди команды Группы В, в котором сборная Украины проиграла команде Германии в серии пенальти и лишилась шасов на попадание в Элит-дивизион по итогам нынешнего сезона, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч закончился со счетом 5:5 (3:2 по пенальти) в пользу немецкой команды.

Украинцы неудачно начали этот матч и в течение первых 7 минут пропустили два гола. Но, впоследствии, не только сравняли счет, но и вышли вперед. Голы на счету Андрея Марковиченко и Дмитрия Коваля (дубль) - 3:2. Затем немцы вновь перехватили инициативу, сравняли счет и забили еще два гола - 5:3. Но, за последние 6 минут основного времени игры, сначала Коваль сделал хет-трик, а затем Марковиченко дубль - 5:5.

Две дополнительные 5-минутки не принесли голов. А в серии 12-метровых ударов (по три с каждой стороны) немцы реализовали все свои попытки. В свою очередь, третий удар украинцев в исполнении Евгения Удовиченко оказался неудачным. Мяч поймал вратарь сборной Германии - 2:3.

Таким образом, сборная Украины не сумела выйти в финал и побороться за путевку в Группу А (восемь сильнейших команд мира) на следующий сезон.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцы выиграли четыре из пяти матчей группового этапа (1-е место в итоговой турнирной таблице), а в четвертьфинале в серии 12-метровых одолели сборную Японии.

Чемпионат мира в Ульяновске проходит с 10 по 14 февраля.

На прошлой неделе здесь же проходил ЧМ среди 8 сильнейших команд мира, где в финале сборная России обыграла команду Финляндии (6:1) и стала чемпионом мира. Бронза на счету команды Швеции.