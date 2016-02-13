Сергей Бубка принял участие в лыжном мастер-классе во время зимних ЮОИ
Наших спортсменов на II зимних Юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере активно поддерживает президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.
Главный олимпиец страны принял участие в мастер-классе по лыжным гонкам, которые для всех желающих организовали организаторы ЮОИ, сообщает пресс-служба НОК.
Наставником у нашего прославленного атлета была двукратная Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам итальянка Мануэла Ди Чента, которая именно в Лиллехаммере в 1994 году сумела покорить спортивный Олимп.
Сергей Бубка оказался умелым лыжником и получил лестные отзывы от своего учителя и других лыжников, которые принимали участие в мастер-классе.
«Получил большое удовольствие от такого активного времяпровождения, ведь всегда приятно, открывать для себя что-то новое и чему-то научиться», - прокомментировал президент НОК Украины, член Исполкома Международного Олимпийского Комитета.