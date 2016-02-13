Украинские горнолыжники неудачно выступили в супергиганте на Юношеских играх

В Лиллехаммере (Норвегия) разыграны два комплекта медалей в горнолыжном спорте на зимних Юношеских олимпийских играх, где представители Украины в мужских и женских соревнованиях оказались среди аутсайдеров, сообщает официальный сайт соревнований.

Мария Пономаренко преодолела дистанцию за 1 минуту 26,48 секунды, отстав от победительницы на 14,55 секунды - 37-й результат. В итоговой таблице она смогла опередить лишь семерых соперниц, которые не доехали до финиша. А горнолыжница из Турции и вовсе не вышла на дистанцию.

Победительницей соревнования стала Надин Фест из Австрии, а призерами - Юлия Шейб (Австрия) и Элин Даниот (Швейцария).

В свою очередь, в мужском турнире Михаил Карпухин показал результат 1 минута 19,41 секунда (отставание от лидера - 8,79 секунды), заняв итоговое 46-е место. Он также опередил только шестерых спортсменов не доехавших до финиша и четырех, которые вообще не стартовали.

Победителем соревнований стал Ривер Радамус из США, а призерами - Пьетро Канцио (Италия) и Мануэль Транингер (Австрия).

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня лыжник Андрей Орлик дошел до полуфинла соревнований в спринте.

II зимние Юношеские Олимпийские игры проходят с 12 по 21 февраля. 1100 атлетов из 71 страны в возрасте от 14 до 18 лет разыграют 70 комплектов наград.