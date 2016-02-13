Сборная Украины по хоккею с мячом вышла в полуфинал чемпионата мира

В Ульяновске (Россия) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с мячом среди команд Группы В, в котором сборная Украины встречалась с командой Японии и одолела соперника в серии пенальти - 2:2 (2:1), сообщает официальный сайт соревнований.

Украинские хоккеисты не слишком удачно начали матч и проиграли первый тайм со счетом 0:1. Единственный гол на 7-й минуте забил Ген Исиока. Впрочем, уже в самом начале второй 30-минутки, на 35-й минуте Андрей Марковиченко реализовал 12-метровый и сравнял счет. А на 47-й минуте Марковиченко сделал дубль, также реализовав пенальти. Тем не менее, добиться победы в основное время нашей команде не удалось. После удаления Сергея Акулова японцы оказались в большинстве и за 1 минуту 10 секунд до конца игры Юки Сума сравнял счет - 2:2.

Послематчевая серия 12-метровых ударов завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Украины.

В полуфинале сборная Украины сыграет с командой Германии, которая в другом четвертьфинале обыграла сборную Китая со счетом 10:5.