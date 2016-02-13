Украинский лыжник Орлик дошел до полуфинала спринта юношеской Олимпиады

В Лиллехаммере (Норвегия) завершился розыгрыш первых двух комплектов наград в лыжном спринте, где в мужских соревнованиях Андрей Орлик дошел до полуфинала, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен занял в этой гонке 5-е место с результатом 3 минуты 12,21 секунды. Он на 9,86 секунды отстал от победителя полуфинала норвежца Томаса Хелланда Ларсена.

Чемпионом Игр в этом виде программы стал Магнус Ким из Южной Корей, показавший в финале результат 2 минуты 59,56 секунды. Призерами стали Ларсен (1,17 сек. отставания) и Лаури Маннила из Финляндии (2,28 сек.).

Чуть ранее первым чемпионом Игр в Лиллехаммере стала Моа Лундгрен из Швеции - 3 минуты 26,35 секунды. В число призеров попали еще одна шведка Йоханна Хагстрем (1,74 секунды отставания) и Лаура Шамо из Франции (3,21).

Как сообщал УНИАН, II зимние Юношеские Олимпийские игры проходят с 12 по 21 февраля. 1100 атлетов из 71 страны в возрасте от 14 до 18 лет разыграют 70 комплектов наград и примут участие в 150 активностях, которые предлагает культурно-образовательная программа.