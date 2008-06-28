Гол Павлюченко вошел в десятку лучших на Евро-2008

Гол форварда сборной России Романа Павлюченко в ворота команды Голландии в 1/4 финала Евро-2008 (3:1) вошел в десятку лучших голов первенства Европы по версии официального сайта этого турнира. В матче с голландцами Павлюченко открыл счет на 56-й минуте, в одно касание отправив мяч в ворота после передачи Сергея Семака с фланга.

В десятку лучших голов вошли сразу три мяча, забитых футболистами сборной Германии: гол защитника Филиппа Лама, забитый на 90-й минуте матча с Турцией (3:2), гол полузащитника Бастиана Швайнштайгера в ворота Португалии (3:2), а также единственный мяч немцев, забитый Австрии (1:0) Михаэлем Баллаком.

В список лучших голов попали два мяча полузащитника сборной Голландии Весли Снейдера: гол, забитый хавбеком в ворота сборной Франции (4:1), а также мяч, забитый Снейдером команде Италии (3:0).

Еще один голландец - Робин ван Перси - отметился в десятке лучших голов Евро-2008 один раз: авторы официального сайта турнира выбрали гол ван Перси в ворота французов.

Также в десятке лучших: победный гол турка Нихата Кахвечи в ворота Чехии (3:2), мяч форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича, забитый Греции (2:0), а также гол нападающего команды Испании Давида Вильи, который он провел в ворота голкипера россиян Игоря Акинфеева в игре группового этапа (4:1).

Всего в 30 сыгранных матчах Евро-2008 забито 76 голов - чуть больше, чем по два с половиной мяча в среднем за игру.

Лента.ру