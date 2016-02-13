Олимпийский чемпион Сергей Бубка дал советы юным олимпийцам Украины перед стартом Игр в Лиллехаммере

Перед началом торжественной церемонии открытия юношеской Олимпиады президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка посетил Олимпийскую деревню в Лиллехаммере, где встретился с юными спортсменами.

Руководитель НОК осмотрел комнаты, где проживают атлеты, и поинтересовался их первыми впечатлениями от Юношеских Олимпийских игр.

Юные спортсмены имели прекрасную возможность пообщаться с Олимпийским чемпионом, узнать секреты, как готовиться к ответственным стартам, как настраиваться и правильно отдыхать после них.

Сергей Бубка посоветовал нашим атлетам быть уверенными в своих силах, верить, что они сильнейшие, не волноваться, а выступать так, будто это первенство города. Также желательно отвлечься от самих соревнований, не думать о них заранее. «Прочитайте какую-нибудь легкую, приключенческую книгу, а уже потом выходите на старт и там играйте и показывайте все, на что вы способны. Сильного никто не остановит. Победишь себя - победишь всех», - подчеркнул Сергей Бубка.

Как сообщал УНИАН, II зимние Юношеские Олимпийские игры пройдут с 12 по 21 февраля. 1100 атлетов из 71 страны в возрасте от 14 до 18 лет разыграют 70 комплектов наград и примут участие в 150 активностях, которые предлагает культурно-образовательная программа.