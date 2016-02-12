II зимние Юношеские Олимпийские игры открылись торжественной Церемонией в Лиллехаммере

В норвежском Лиллехаммере состоялась торжественная церемония открытия II зимних Юношеских Олимпийских игр.

13 тысяч зрителей стали свидетелями необычного действа, которым режиссер постановки пытался показать юным спортсменам, что никогда не нужно сходить с выбранного пути и всегда достигать поставленной цели.

Спортсмены из 71 страны вместе со своими шефами миссии и молодыми послами приняли участие в параде команд-участниц. Украинская дружина выделялась среди всех команд своей яркой экипировкой «PEAK».

На трибунах болели за наших олимпийцев президент Национального олимпийского комитета, член Исполкома МОК, Олимпийский чемпион Сергей Бубка и член МОК, Олимпийский чемпион Валерий Борзов.

Напомним, что знаменосцем команды был скелетонист Владислав Гераскевич.

Открывая игры, президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах отметил «Эти Игры будут про вашу любовь к спорту, они также будут про обучение и обмен, и о том, чтобы найти новых друзей. Наслаждайтесь Юношескими Олимпийскими играми!»

Традиционными атрибутами открытия стало поднятие флага, исполнение гимна и клятвы тренера, спортсмена и судьи.

Олимпийский огонь зажгла 12-летняя принцесса Норвегии Ингрид Александра. 22 года назад ее отец кронпринц Хокон также выполнил эту почетную миссию во время XVII зимних Олимпийских игр.

Завершилось действо грандиозным фейерверком.

Впереди 10 дней невероятных олимпийских эмоций, которые спортсменам и всем болельщикам гарантированы.

Как сообщал УНИАН, II зимние Юношеские Олимпийские игры пройдут с 12 по 21 февраля. 1100 атлетов из 71 страны в возрасте от 14 до 18 лет разыграют 70 комплектов наград и примут участие в 150 активностях, которые предлагает культурно-образовательная программа.