Сборная России заработала на Евро-2008 14,5 миллиона евро

Сборная России, вылетев на стадии полуфинала, заработала на Евро-2008 14,5 миллиона евро призовых.

Согласно информации, распространенной УЕФА до турнира, каждая команда за участие на Евро получает по 7,5 миллиона евро. Каждая победа на групповом этапе премируется дополнительным миллионом. Россияне одержали две победы, а следовательно, заработали два миллиона евро. Еще два миллиона сборная получает за выход в четвертьфинал и еще три – за выход в полуфинал. Таким образом, общий бонус сборной России составил 14,5 миллиона, сообщает Советский спорт.

Если же финал выиграет Испания, то сорвет своеобразный «джек-пот»: так как она победила во всех матчах группового этапа, ее выручка будет максимально возможной – 23 миллиона евро. Немцы же в случае победы получат лишь 22 миллиона, так как проиграли в группе хорватам.