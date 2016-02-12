Сборная Украины по хоккею с мячом выиграла групповой турнир Чемпионата мира

В Ульяновске (Россия) завершился матч 5-го тура группового этапа Чемпионата мира по хоккею с мячом среди команд Группы В, в котором сборная Украины проиграла команде Монголии с минимальным счетом 1:2, но сумела сохранить лидерство в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, сообщает официальный сайт соревнований.

Гол у сборной Украины на счету Дмитрия Коваля.

Матч с командой Монголии оказался самым трудным для нашей команды на первом этапе соревнований. После первого тайма украинцы проигрывали со счетом 0:1, а во втором сыграли с соперником на равных (1:1), но уступили по итогам всего матча.

Вместе с тем, в итоговой турнирной таблице, где у трех команд по 8 очков (4 победы и 1 поражение) разница забитых и пропущенных голов лучшей оказалась у украинцев - +20 (32:12). На 2-м месте оказалась команда Монголии (25:8, +17), на 3-м - Япония (23:11, +12).

Ранее сборная Украины выиграла четыре матча подряд на ЧМ. Наши спортсмены обыграли команды Японии (6:1), Чехии (9:7), Сомали (8:0) и Китая (8:2).

В субботу, 13 февраля, украинцы сыграют в матче 1/4 финала с командой Эстонии.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира в Ульяновске проходит с 10 по 14 февраля.

На прошлой неделе здесь же проходил ЧМ среди 8 сильнейших команд мира, где в финале сборная России обыграла команду Финляндии (6:1) и стала чемпионом мира. Бронза на счету команды Швеции.