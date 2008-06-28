Как Россия встретила своих «бронзовых» героев (фоторепортаж)
13:11, 28 июня 2008Спорт
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Чествование на стадионе "Лужники"
Сборная России, завоевавшая бронзу на чемпионате Европы по футболу в Австрии и Швейцарии, вчера вечером прибыла в российскую столицу.
Футболисты сборной России во главе с Гуусом Хиддинком приземлились в Центре деловой авиации аэропорта "Домодедово". Почти не уделив внимания прессе и собравшимся болельщикам, игроки сборной прошли в автобус, а затем поехали на чествование на стадион "Лужники", где были приняты сотнями фанатов сборной, сообщает Лента.ру.
|Футболистам устроили цветочную инсталляцию
|Цветы для главного тренера и вдохновителя
|Арена была переполнена
|Гуус Хиддинк - в центре внимания
|Сборная России по футболу
Салют из конфетти
Фото Лента.ру
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