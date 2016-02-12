Бывший генсек ФИФА Вальке отстранен от футбола на 12 лет

Арбитражная палата независимого Комитета по этике Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) под председательством г-на Ханса Йоахима Эккерта отстранила бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке на 12 лет от любой связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровне, сообщается в релизе ФИФА.

Запрет вступает в силу немедленно.

Вальке проходил соучастником по делу о коррупции, связанной с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. Также Вальке подозревался в том, что он заработал порядка 2 миллионов евро после перепродажи билетов на игры ЧМ-2014 в Бразилии с наценкой. В ходе расследования выяснилось, что фирма, которая занималась спортивным маркетингом, получила неправомерное преимущество от продажи билетов на матчи чемпионата мира. Вальке же не только ничего не делал, чтобы остановить эту деятельность, но даже поощрял ее.

Также ему были предъявлены ряд других обвинений.

В итоге, Вальке уличили в нарушении статьи 13 (общие правила поведения), статьи 15 (лояльности), статьи 16 (конфиденциальность), статьи 18 (сотрудничество и отчетность), статьи 19 (конфликты интересов), статьи 20 (предложение и принятие подарков) и статьи 41 (обязательство сторон сотрудничать) Этического кодекса ФИФА.

Вальке отлучен от любой спортивной, административной и иной деятельности.