Врач юношеской олимпийской команды Украины накануне Игр в Лиллехаммере : "Организм у спортсменов тренирован и адаптирован"

Врач юношеской олимпийской сборной Украины на II зимние Юношеские Олимпийские игры 2016 года в Лиллехаммере Александр Варвинский прокомментировал состояние команды накануне начала соревнований, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«К счастью, все чувствуют себя хорошо, никаких обращений относительно ухудшения состояния и самочувствия нет. В Лиллехаммер прогнозируется значительное понижение температуры, поэтому нужно более тщательно следить за формой одежды. Как таковой акклиматизации у атлетов нет, ведь разница во времени маленькая (всего 1 час), гипоксия за счет разницы высоты неощутима. Организм у спортсменов тренирован и адаптирован», - отметил Александр Варвинский, для которого эти Игры стали девятыми в его медицинской карьере. Впервые с олимпийской командой он побывал на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити-2002.

Как сообщал УНИАН, зимние Юношеские олимпийские игры проходят в Лиллехаммере (Норвегия) с 12 по 21 февраля.