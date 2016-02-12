МОК не располагает информацией об отказе команд ехать на Олимпиаду-2016 из-за вируса Зика

Международный олимпийский комитет не получал информацию о том, что какая-либо страна может отказаться от участия вОлимпийских играх 2016 года из-за эпидемии вируса Зика, заявил президент МОК Томас Бах перед открытием зимних Юношеских олимпийских игр в Лиллехаммере, сообщает Р-спорт.

"У нас нет информации от национальных олимпийских комитетов, которые не хотят ехать в Рио, - сказал Бах журналистам. - Но мы будем серьёзно изучать этот вопрос. Мы находимся в постоянном контакте с другими организациями, которые обеспечивают контроль над вирусом. В Бразилии будет зима, и будет совершенно другая ситуация. У нас есть уверенность, что все действия, принятые правительством Бразилии и Всемирной организацией здравоохранения, будут эффективными. Всем спортсменам и зрителям будут предоставлены безопасные условия нахождения в Бразилии", - заявил Бах.

Лихорадка Зика - острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

1 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что быстро распространяющийся вирус лихорадки Зика — угроза мирового масштаба, и объявила о введении режима чрезвычайного положения. Она также предупредила, что вирус в ближайшее время распространится по всем странам Нового Света, за исключением Канады и Чили. По прогнозам организации, зараженными на территории Северной и Южной Америки могут оказаться от трех до четырех миллионов человек.

Как сообщал УНИАН, Национальный олимпийский комитет США выступил с обращением к национальным спортивным федерациям, уведомив их, что спортсмены и сотрудники, опасающиеся за свое здоровье в связи с возможностью заражения вирусом Зика, имеют право отказаться от участия в Играх в Рио-де-Жанейро.

Летняя Олимпиада 2016 года пройдет в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.