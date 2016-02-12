Олимпийский огонь Юношеских игр будет зажжен в Лиллехаммере
15:43, 12 февраля 2016Спорт
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За прошлый месяц Олимпийский факел II зимних Юношеских Олимпийских игр прошел от Альта, что на самом севере Норвегии, вниз на юг страны в Осло, останавливаясь во всех 19 округах. В эстафете огня было задействовано 400 факелоносцев.
noc-ukr.org
Олимпийский огонь II зимних Юношеских Олимпийских игр вышел на свою финишную прямую, вчера его встречали наши спортсмены в Хамаре, а уже сегодня он прибудет в Лиллехаммера.
Торжественная церемония открытия будет происходить на арене возле знаменитого Лисгардсбаккенского трамплина, как и в 1994 году во время зимних Олимпийских игр.
Более 1,5 млн людей стали свидетелями эстафеты Олимпийского огня, 30 тыс приняли участие в мероприятиях, которые были посвящены этому событию.
Поэтому в 19:00 по местному времени вся олимпийская семья мира станет свидетелями зажжения Олимпийского огня II зимних Юношеских Олимпийских игр 2016 года во время торжественной церемонии открытия.
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