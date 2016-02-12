Определен знаменосец сборной команды Украины на открытии Юношеских Олимпийских играх
10:57, 12 февраля 2016Спорт
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12 февраля, как и 22 года назад, в Лиллехаммере будет зажжен Олимпийский огонь.
noc-ukr.org
Торжественная церемония открытия пройдет на стадионе «Стампеслетта», в которой примут участие все команды-участницы, почетные гости и зрители.
Знаменосцем юношеской сборной команды Украины станет скелетонист Владислав Гераскевич.
«Как только я отобрался на Юношескую Олимпиаду, стать знаменосцем команды - была моя мечта. Это большая честь, когда тебе поручают нести флаг своей страны и ты за собой ведешь всю свою команду», - поделился впечатлениями атлет.
Снова почувствовать олимпийский дух в Лиллехаммере стало возможным благодаря проведению II зимних Юношеских Олимпийских игр.
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