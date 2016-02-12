Определен знаменосец сборной команды Украины на открытии Юношеских Олимпийских играх

Торжественная церемония открытия пройдет на стадионе «Стампеслетта», в которой примут участие все команды-участницы, почетные гости и зрители.

Знаменосцем юношеской сборной команды Украины станет скелетонист Владислав Гераскевич.

«Как только я отобрался на Юношескую Олимпиаду, стать знаменосцем команды - была моя мечта. Это большая честь, когда тебе поручают нести флаг своей страны и ты за собой ведешь всю свою команду», - поделился впечатлениями атлет.

Снова почувствовать олимпийский дух в Лиллехаммере стало возможным благодаря проведению II зимних Юношеских Олимпийских игр.