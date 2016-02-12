Украинка Козлова проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге (Россия) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором украинка Екатерина Козлова уступила Ане Иванович из Сербии, сообщает Большой теннис Украины.

Игра завершилась со счетом 1-6 5-7.

Стартовая партия прошла под диктовку сербки, посеяной организаторами турнира под 4-м номером. У Козловой не было ни одного брейкпоинта в первом сете, но уже в начале второго украинка смогла выполнить обратный брейк (1-1). Иванович реализовала двойной брейкпоинт при счете 2-2.

Это преимущество, несмотря на обилие двойных ошибок, Ане удалось удержать до счета 5-4. Козлова делает второй брейк в этой партии, когда соперница подавала на матч - 5-5. Но уже в следующем гейме сербка заработала тройной брейкпоинт и вновь вышла подавать на матч - 6-5. На этот раз Иванович без проблем отработала свой гейм и завершила поединок в свою пользу.

Напомним, Катерина Козлова выиграла в Санкт-Петербурге 5 матчей (3 - в квалификации и 2 - в основе). В отборочном турнире украинка в том числе обыграла первую сеяную Лауру Зигемунд, а в основной сетке одолела 41-ю ракетку мира Барбору Стрыцову из Чехии и обладательницу "wild card" Елену Веснину из России.

В полуфинале Иванович сыграет с Робертой Винчи (Италия, 2). Итальянка на двух тайбрейках в трехсетовом поединке одолела Тимею Бабош (Венгрия). Счет в личном противостоянии Иванович и Винчи 6-3 в пользу Аны.