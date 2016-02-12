Экс-игрок "Динамо" Нинкович рассказал о буднях и праздниках в Киеве в компании с Артемом Милевским

Бывший полузащитник "Динамо" серб Милош Нинкович поделился воспоминаниями о буднях и праздниках в Киеве, когда он часто нарушал режим вместе с Артемом Милевским, сообщает Проспорт со ссылкой на интервью игрока изданию b92.

"Я пришел в клуб в 19 лет. Сначала было трудно играть в футбол - большой город, красивые девушки, ночная жизнь. Первые три года у меня выпали. Перед тренировками нам постоянно измеряли давление - если больше 150, то ты не тренировался. В "Динамо" мы часто были с Алиевым и Милевским. Бывало, мы гуляли без остановки. У меня и у Милевского высокое давление постоянно, поэтому мы просто делали пробежку и плавали в бассейне".

"Сейчас уже все могу сказать. Однажды мы вдвоем с Милевским пошли на дискотеку и задержались там до семи утра. В Сербии в такое время просыпаются и завтракают. Но Милевский говорит: "Пошли в другой клуб. Надо найти дискотеку, которая работает до восьми". Мы пошли туда, но уже никого не было. Говорю, что надо идти, но он отвечает: "Нет, она открывается в 9 утра". Мы подождали и пошли туда. Пробыли на дискотеке до 11-12, а потом вернулись на клубную базу поспать, поскольку тренировка была назначена на 17. Надо ли говорить, что в этот день мы не тренировались? ", - признался Нинкович в интервью.

Говорит, что такое веселье было постоянно. К тому же, по словам Милоша, президент "Динамо" записывал все. "Я несколько раз ходил к президенту после травм и просил его, чтобы он меня отпустил куда-то. Он открывал свой блокнот и говорил: "Как же ты не будешь травмироваться, если ты был в таком-то клубе до четырех утра, а в таком-то - до шести?" У него все было записано, даже почти все то, что я пил", - добавил хавбек.

Нинкович находился в "Динамо" с 2004 до 2012 года. Затем вернулся на родину, а сейчас играет в Австралии.

Как сообщал УНИАН, Милевский 5 февраля подписал контракт с командой-аутсайдером чемпионата Румынии "Конкордией" из города Кьяжна.