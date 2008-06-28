В Киеве на автодорогах сделают разметку для велосипедов

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение «Об обустройстве и развитии велосипедных дорожек в г. Киеве».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, согласно распоряжению, заказчиком разработки Программы по обустройству и развитию велосипедных дорожек определено коммунальное предприятие «Киевдорсервис». Ему поручено определить генеральную проектную организацию, разработать, согласовать и утвердить программу в установленном порядке и обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных программой. Главному управлению транспорта поручено при формировании проекта бюджета на 2009 и следующие годы предусматривать в бюджетных запросах средства на реализацию программы. Главным управлениям, управлениям, другим структурным подразделениям, коммунальным службам и предприятиям поручено выполнить в 2008 году работы по обустройству велосипедных дорожек в пределах утвержденных смет по реконструкции дорог, транспортных развязок, площадей, мостов и тому подобное. Кроме того, коммунальное предприятие «Киевское инвестиционное агентство» путем проведения конкурса определит организацию по предоставлению услуг велопроката и созданию пунктов проката велосипедов.

По информации пресс-службы, подписанию распоряжения Киевским городским председателем предшествовала встреча первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА с представителями Ассоциации велосипедистов Киева, которая объединяет в своих рядах 40 активистов и претендует на представление интересов всех велосипедистов столицы. Во время встречи договорено, что представители ассоциации примут участие в подготовке распоряжения мэра.

«Стремительное увеличение количества автомобилей на киевских дорогах вынуждает киевлян все активнее пересаживаться на велосипеды, а столичную власть, соответственно, взяться за обустройство велодорожек”, - сказал первый заместитель председателя КГГА.

«По нашим подсчетам, количество автотранспорта на киевских автодорогах скоро достигнет 1,5 млн. единиц. В связи с этим, киевляне с каждым днем все больше и больше чувствуют дискомфорт передвижения столичными дорогами на автомобиле и готовы поменять четырехколесный транспорт на велосипед. В этих условиях задание власти - создать необходимую инфраструктуру для функционирования велотранспорта”, – отметил Д.БАСС.

По его словам, в первую очередь планируется обустроить велодорожками самые популярные веломаршруты. Также во время реконструкции дорог, улиц и парков обязательно будет предусматриваться создание велодорожек. А уже сейчас, в рамках выполнения работ по нанесению разметки на городских автодорогах, будут выделяться отдельные полосы для велосипедистов. Такие дорожки, в частности, будут предусмотрены и на Подольско-Воскресенском мосте».

Д.БАСС прибавил, что столичная власть поддержала предложение Ассоциации велосипедистов Киева относительно запуска новых поездов столичного фуникулера в рамках его будущей реконструкции. Согласно этому предложению, новые вагоны фуникулера будут предусматривать отведение мест для велосипедистов.

«Имеем проблему с парковками для велосипедного транспорта. Однако, в ближайшее время Главное управление по вопросам торговли и быта КГГА проведет соответствующую работу с руководством торговой сети города на предмет обустройства парковочных мест возле магазинов и супермаркетов. Впрочем, основная проблема сегодня – это культура автоводителей, которые часто не замечают своих коллег-велосипедистов на дороге, паркуют автомобили на проезжей части, создавая тем самым предпосылки для ДТП. Здесь мы имеем большую надежду на работников ГАИ, которые будут проводить разъяснительную работу и применять соответствующие санкции к водителям автомобилей», – сообщил Д.БАСС.

По его словам, в первую очередь велодорожки появятся на ул. Здолбуновской, пр. Бажана, Харьковском шоссе, ул. Волгоградской, пр. 40-летия Октября, Столичном шоссе (в сторону Конча-Заспы), Проспекте Победы, шоссе Надднепрянщины, ул. Антоновича (Горького), Броварском проспекте. В будущем в Киеве проложат 16 веломаршрутов.

По информации КГГА, на сегодняшний день в столице насчитывается 15 тыс. велосипедистов.