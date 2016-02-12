Один из лучших футболистов мира Роналду намекнул на переход из "Реала" в "Барселону"

Один из лучших футболистов мира форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду выкрасил тело в цвета "Барселоны" и сфотографировался для собственной странички в Instagram, сообщает испанская Marca.

Спортсмен предстал на фотографии в сине-алых цветах, напоминающих форму извечного и самого принципиального соперника мадридского клуба.

Противостояние "Реала" и "Барселоны" длится с 1929 года. В 171 матче мадридцы одержали 71 победу, каталонцы - 69. Еще 31 матч завершился вничью.

В нынешнем сезоне, в матче первого круга чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Реал" в Мадриде со счетом 0:4. Ответный матч состоится в столице Каталонии 3 апреля.