Сборная Украины по мини-футболу сыграет в плей-офф квалификации Чемпионата мира со Словакией

В Белграде состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть на Чемпионате мира-2016 по футзалу, по результатам которой соперником сборной Украины стала команда Словакии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ответный и решающий матч пройдет в Украине.

В других парах сойдутся: Словения - Испания, Польша - Казахстан, Сербия - Португалия, Беларусь - Россия, Нидерланды - Азербайджан и Венгрия - Италия.

Согласно регламенту, в ходе жеребьевки командам, которые заняли первые места в группах основного раунда квалификационного турнира, предстояло узнать соперников из числа команд, финишировавших вторыми в группах. Команды, игравшие в одной группе, были разведены по разным парам.

Таким образом, украинцам изначально не могла попасться в оппоненты сборная Венгрии. Потенциальными противниками были сборные Беларуси, Сербии, Нидерландов, Словении, Польши и Словакии.

Среди 14 команд, которые узнали своих соперников, были двукратные чемпионы мира испанцы, а также сборные Италии, Португалии, России, Сербии и Украины, которые были участниками первенства планеты в 2012-м. Не обойдется без венгров, игравших в заключительной части первого мундиаля, тогда как команды Азербайджана, Беларуси, Словакии и Словении могут впервые пробиться на ЧМ. В свою очередь, Казахстан в 2000 году попал на чемпионат мира через азиатскую конфедерацию.

Матчи плей-офф запланированы на 22 марта и 12 апреля. Семь победителей будут представлять Европу на чемпионате мира в Колумбии.

Чемпионат мира пройдет с 14 сентября по 2 октября 2016 года.

Как сообщал УНИАН, на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Белграде, сборная Украины пробилась в 1/4 финала где уступила хозяевам соревнований команде Сербии, пропустив решающий мяч на последней секунде игры - 1:2. В субботу, 13 февраля, в финале Евро встретятся команды Испании и России. В игре за 3-4 места сойдутся Сербия - Казахстан.