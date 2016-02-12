Шевченко войдет в тренерский штаб сборной Украины 16 февраля - СМИ

Андрей Шевченко вошел в тренерский штаб национальной сборной Украины, сообщает Футбол 1 со ссылкой на свои источники.

Какие задачи он будет выполнять - пока не известно.

Собственно, не разглашаются и детали контракта. Официальная презентация новоиспеченного коуча состоится в ближайший вторник. Тогда Михаил Фоменко лично представит общественности свой обновленный штаб. Кстати, в состав помощников не попал Александр Заваров.

Отметим, что для Андрея Шевченко - это первая тренерская попытка после блестящей карьеры игрока.