Шевченко войдет в тренерский штаб сборной Украины 16 февраля - СМИ
12:44, 12 февраля 2016Спорт
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Это первая тренерская попытка Шевченко после блестящей карьеры игрока
fcdynamo.kiev.ua
Андрей Шевченко вошел в тренерский штаб национальной сборной Украины, сообщает Футбол 1 со ссылкой на свои источники.
Какие задачи он будет выполнять - пока не известно.
Собственно, не разглашаются и детали контракта. Официальная презентация новоиспеченного коуча состоится в ближайший вторник. Тогда Михаил Фоменко лично представит общественности свой обновленный штаб. Кстати, в состав помощников не попал Александр Заваров.
Отметим, что для Андрея Шевченко - это первая тренерская попытка после блестящей карьеры игрока.
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