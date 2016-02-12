Тайсон Фьюри отложил реванш с Кличко до лета

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что фанам придется дольше ждать его реванша с украинцем Владимиром Кличко, сообщает Кlitschko-brothers.com со ссылкой на World boxing news.

"Я ничего не слышал и ничего не знаю. У меня нет даты боя, ничего нет? — пожаловался Тайсон Фьюри. — Вероятнее всего, поединок состоится летом, потому, что я еще даже не приступил к подготовке. Не думаю, что бой состоится в ближайшее время".

В то же время Фьюри, ранее рассказавший, что в этом году намерен драться с Кличко, Уайлдером и Мартином, подчеркнул, что приоритетным вариантом для следующего боя остается реванш с украинцем: "Да, именно Кличко".

Стоит отметить, что на счет подготовки к бою Тайсон немного лукавит, учитывая тот факт, что британец поддерживает себя в форме и ест полезную пищу.

Так же ранее сообщалось, что среди обговариваемых вариантов — проведение поединка на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, причем, в начале лета.