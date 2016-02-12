Украинский велосипедист Гривко стал лучшим спринтером этапа Тура Средиземноморья

В Беньолесе (Испания) стартовала многодневная велогонка Тур Средиземноморья (La Méditerranéenne, категория 2.1), где украинский велогонщик Андрей Гривко в составе команды Astana Pro Team стал вторым в командной гонке на время (TTT) и завоевал зеленую майку лучшего спринтера Тура Средиземноморья - 2016, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта Украины.

Четырехдневная гонка, проходящая в основном на юге Франции, взяла начало с командной гонки с раздельным стартом, где команда высшего дивизиона «Астана» (Astana Pro Team), в составе которой седьмой год подряд выступает представитель Украины Андрей Гривко, оказалась в шаге от победы. 54 сотых секунды отделили команду украинца от победы на 5,5 километровом этапе Banyoles-Banyoles. Благодаря тому, что Гривко пересек линию финиша первым, право облачиться в майку лучшего спринтера этапа сможет именно украинец.

Для многократного чемпиона Украины и серебряного призера Европейских игр в Баку это не первый Тур Средиземноморья. Андрей Гривко считается одним из самых лучших раздельщиков мира, поэтому высокое, скорее ожидаемое лучшее место в этой дисциплине для Астаны и ее болельщиков было вполне прогнозируемым.

«Очень жаль, что сегодня нам не удалось выиграть, хотя мы очень близко подошли к победе. Благодаря мягкой подготовке, я себя чувствую в отличной форме, поэтому у нас есть большие шансы выиграть эту гонку. Есть уверенность идти на хороший результат. Последние два этапа Тура будут решающими. В особенности 4-й, заключительный, до воли непростой: проедем двадцать раз пятикилометровый круг с горкой в один километр. Надеюсь, что к этому этапу мы решим исход гонки в нашу пользу", - отметил Гривко после финиша.

"Майка лучшего спринтера этапа – это приятный бонус на пути к победе в первом старте сезона. После в моем календаре стоит Тур Омана, ставшая для меня уже традиционной", - добавил Андрей.

Французская многодневка проходит с 1974 года и в 2015 году впервые за сорокалетнюю историю проведения старейшины французских многодневок из-за финансовых проблем была отменена организаторами. Тур Средиземноморья всегда был подвижной и агрессивной гонкой и считался лучшей подготовкой перед эпической французской многодневкой Париж-Ницца.

Впереди спортсменов ждут два непростых холмистых и заключительный спринтерский этапы.