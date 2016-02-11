Коноплянка голом в концовке принес "Севилье" ничью в матче Кубка Испании с "Сельтой"

В Виго (Испания) завершился матч полуфинала Кубка Испании по футболу, в котором местная "Сельта" принимала "Севилью" и не смогла удержать победу, завершив матч со счетом 2:2, сообщает официальный сайт турнира.

Хозяева поля имели заметное преимущество по ходу матча и благодаря дублю Яго Аспаса повели в счете 2:0 к 55-й минуте. Но, спустя две минуты после второго гола Аспаса, на 57-й, Эвер Банега сократил преимущество хозяев поля до минимума. А еще через полчаса, на 87-й, гол забил украинский легионер Коноплянка - 2:2.

С учетом того, что в первом матче на своем поле "Севилья" разгромила соперника со счетом 4:0, команда Коноплянки вышла в финал.

В решающем матче, который пройдет 21 мая, "Севилья" будет оспаривать трофей в противостоянии с "Барселоной".