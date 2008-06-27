Марко Девич стал гражданином Украины

Сербский полузащитник/нападающий харьковского Металлиста Марко Девич, как и обещал, стал гражданином Украины, сообщает football.ua.

24-летний футболист неоднократно выражал желание принять украинское гражданство и попробовать свои возможности в составе сборной Украины. Главный тренер команды Алексей Михайличенко и руководство ФФУ предлагало сперва принять гражданство Девичу, а уже потом попытаться попасть в состав сборной.

Украинское гражданство ключевого футболиста - приятное известие и для его клуба, где он за два года стал ключевым исполнителем. В 57 матчах Девич забил 24 гола в составе Металлиста. Ввиду больших проблем с украинскими исполнителями в команде, еще один футболист в обход лимита не станет лишним.

Напомним, Девич выступает в Украине с начала 2005-го года, когда он стал игроком Волыни.