Украинка Козлова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге (Россия) завершиося матч второго круга теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом в $687,9 тыс., в котором украинка Екатерина Козлова обыграла россиянку Елену Веснину, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 2-6 6-3 6-2.

Проиграв первый сет и уступая уже во втором с брейком, украинке удалось не только вернуть интригу в партию, но и перевести игру в решающий сет. Козлова заиграла стабильнее, в то время как ее соперница стала чаще ошибаться. В третьей партии Козлова первой сделала брейк, но Веснина тут же отыграла проигранный гейм. Во второй раз была сильнее на подаче соперницы Катерина и смогла проявить хладнокровие, чтобы удержать свой гейм с 0:30. Украинка даже смогла в третий раз сделать брейк и затем успешно подала на матч.

"На мой взгляд, Елена очень агрессивно начала эту встречу. А вот я на старте была немного медленной, понадобилось время, чтобы войти в игру. Это было очень сложно переломить ход поединка, но мне удалось. Сегодня буду готовиться к матчу Иванович и постараюсь восстановиться к завтрашнему четвертьфиналу", - отметила после игры Козлова.

В 1/4 финала нашу теннисистку ждет противостояние с Аной Иванович (Сербия).

Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 8 по 14 февраля.