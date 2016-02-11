В Международном олимпийском комитете уверены в безопасной окружающей среде в Рио во время Игр-2016

Медицинский и Научный Департамент Международного олимпийского комитета сделали специальное заявление относительно ситуации в столице Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с вирусом Зика, в которой, в частности, выразили оптимизм относительно предстоящих соревнований, сообщает пресс-служба НОК Украины.

"Мы остаемся уверенными, что окружающая среда во время Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро будет безопасной и будет способствовать успешным и ярким Играм", - говорится в заявлении за подписями председателя Медицинской и научной комиссии МОК профессора доктора Угура Ерденера и директора МОК по медицине и науке доктора Ричарда Баджета.

Вместе с тем, в заявлении отмечается, что "по оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в стране инфицировано 15 млн. людей. В большинстве случаев (примерно 80 процентов) симптомы никак не проявляются, а у тех лиц, которые имеют симптомы, они проявляются в течение периода от двух до семи дней. В Бразилии также зафиксирован большой рост количества новорожденных с микроцефалией (дефект, который влияет на размер головы и развитие мозга новорожденного), и ответственные органы пытаются определить, существует ли связь между этими двумя фактами".

Учитывая изложенные факты, Международный Олимпийский Комитет (МОК) внимательно мониторит ситуацию с Зика в Бразилии. "На эту тему мы тесно коммуницируем с ВОЗ и Организационным комитетом Рио-2016. Со своей стороны, Рио 2016 находится в постоянном контакте с Министерством здравоохранения и Муниципальным Департаментом здравоохранения – учреждениями, ответственными за это направление в Бразилии и в Рио. Все стороны активно вовлечены в мониторинг ситуации и следят за ее развитием", - говорится в заявлении.

Уже разработан план по работе на аренах в период подготовки и во время Олимпийских Игр. Будет проводиться ежедневная инспекция территории арен с целью устранить все лужи и резервуары стоячей воды, в которых плодятся москиты. Это даст возможность минимизировать риск контакта спортсменов и зрителей с москитами. Оргкомитет Рио-2016 также продолжит мониторить меры предотвращения и контроля, которые осуществляют органы власти, а также предоставлять соответствующую информацию для спортсменов и посетителей Игр.

Важно также отметить, что Игры в Рио 2016 состоятся в зимние месяцы август и сентябрь, во время которых благодаря сухой и более прохладной погоде количество москитов и, соответственно, риск заражения существенно уменьшится.

Правительственные структуры Бразилии также принимают серьезные меры для преодоления Зика. Правительство объявило, что к операции по всей стране привлечено более 200,000 сотрудников вооруженных сил и работников сферы здравоохранения, которые посещают дома граждан и распространяют брошюры и памятки о том, как бороться с москитами и вирусом.

Как сообщал УНИАН, ранее НОК США посоветовал спортсменам страны лично решать для себя, готовы ли они ехать на Олимпиаду в Рио.

XXXI Летние Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Это будут первые Олимпийские игры, которые состоятся в Южной Америке.