Сборная Украины по хоккею с мячом выиграла два матча в первый день Чемпионата мира

В Ульяновске (Россия) стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом среди команд Группы В, где сборная Украины выиграла первые два матча, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом Украины.

В первой игре украинцы встречались с командой Японии и выиграли со счетом 6:1. Голы на счету Дмитрия Коваля (четыре) и Андрея Марковиченко (два).

Второй матч дня с командой Чехии получился куда более результативный - 9:7. Здесь Коваль и Марковиченко забили по три гола, два мяча на счету Дмитрия Цымбала, а один гол забил Михаил Вязовов.

Таким образом, на счету нашей команды 4 очка и единоличное лидерство в группе.

Завтра, 11 февраля, украинцы проведут матчи с командами Сомали и Китая.

Чемпионат мира в Ульяновске проходит с 10 по 14 февраля.

На прошлой неделе здесь же проходил ЧМ среди 8 сильнейших команд мира, где в финале сборная России обыграла команду Финляндии (6:1) и стала чемпионом мира. Бронза на счету команды Швеции.