В Киеве поднят государственный и олимпийский флаги в честь Юношеской Олимпиады в Лиллехаммере, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Цель такого мероприятия - привлечь внимание украинцев к олимпийским соревнованиям и объединить всех вокруг спорта, олимпийских идеалов.

Соответствующие церемонии с участием Олимпийских чемпионов и призеров, руководителей областных и местных властей, юных спортсменов происходят и на этот раз во всех регионах Украины и будут посвящены II зимним Юношеским Олимпийским играм в Лиллехаммере.

Сегодня во время торжественной церемонии проводов команды на Игры церемония поднятия состоялась на площади перед Олимпийским домом в столице.

В церемонии приняли участие президент НОК, Олимпийский чемпион Сергей Бубка, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, участники предстоящих Игр, тренеры, члены Исполкома НОК, руководители национальных федераций по зимним видам спорта и физкультурно-спортивных обществ.

Почетное право поднять флаги получили первая олимпийская медалистка Независимой Украины, обладательница олимпийской награды Игр в Лиллехаммере 1994 года по биатлону Валентина Цербе и серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее 2000 года по плаванию, знаменосец Украины на Олимпийских играх 2004 года в Афинах Денис Силантьев, а также члены Юношеской Олимпийской сборной Украины: чемпионка Украины среди юниоров по фигурному катанию в танцах на льду Анжелика Юрченко и участник взрослого Кубка Европы по скелетону Владислав Гераскевич.

«Уверен, что 23 украинских спортсмена, которые будут защищать честь Украины на Юношеских Олимпийских играх, станут достойными послами олимпизма и достойным примером для подражания для своих сверстников со всей страны», - отметил на церемонии Сергей Бубка.

Напомним, что II зимние Юношеские Олимпийские игры пройдут в норвежском Лиллехаммере с 12 по 21 февраля 2016 года.