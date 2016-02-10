Один из ключевых игроков луганской "Зари" Пилявский перешел в российский "Рубин"

ФК «Рубин» заключил соглашение с защитником Андреем Пилявским, сообщает пресс-служба клуба из Казани.

27-летний киевлянин является воспитанником столичного СК АТЭК и донецкого «Шахтера». Игрок сборной Украины, чемпион Израиля (2010/2011).

Выступал за команды «Арсенал» Киев (2005-2007), «Нафком» Бровары (2008-2009), «Нива» Винница (2009-2011), «Маккаби» Хайфа (2011-2014), на правах аренды выступал за «Бейтар» Иерусалим (2011-2012), «Заря» Луганск (2014-2016). В первой части сезона 2015/2016 в составе «Зари» провел 13 матчей в Украинской Премьер-лиге и 3 матча в квалификации Лиги Европы УЕФА.

После подпичания контракта, украинский игрок отметил: «Рубин» – очень серьезный клуб. И цели здесь я ставлю только самые высокие. Переход в «Рубин» – шаг вперед для меня, так как это очень серьезный клуб с большими амбициями и очень высокими задачами. Считаю, что могу достичь здесь многого, – отметил новичок команды. – Я впервые в Казани, но уже успел что-то посмотреть. Нам провели небольшую экскурсию, показали, что где находится. Стадион прекрасный! Так что впечатления только положительные».

Отвечая на вопрос, с кем из игроков «Рубина» он уже знаком, Пилявский ответил: «С Марко Девичем. Мы с ним вместе играли в сборной. Пока наверно он единственный, с кем я хорошо знаком. Но еще обязательно познакомлюсь с коллективом. Еще хочу сказать большое спасибо тем болельщикам, которые меня поддерживают и желают удачи. Эта поддержка очень важна».