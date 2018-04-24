Олимпийская мечта хоккейной сборной Украины - от Саппоро до Пхенчхана

В соревнованиях пре-квалификации, где участвуют 12 команд, разбитых на три группы по 4 участника (соревнования также пройдут в итальянском Кортина-д'Ампеццо и венгерском Будапеште), начинает свой путь на Игры сборная Украины. Главную задачу – попасть на сами Игры-2018 в южнокорейский Пхенчхан - решить будет невероятно сложно. Но команда Александа Савицкого сложностей не боится и едет в еще одну олимпийскую столицу, далеких игр 1972-го года – Саппоро – с огоньком в глазах и уверенностью в своих силах.

Олимпийская хоккейная квалификация – одна из самых долгих и многоступенчатых. Начинается она за два с половиной года до самих Игр. Если соревнования предыдущей Олимпиады в Сочи завершились 23 февраля 2014-го, то уже в октябре 2015-го слабейшие команды, согласно мировому рейтингу, вступили в борьбу за право попасть на следующие Игры. Ничего не поделаешь, по спортивному принципу, каждый из 39 сильнейших команд мира обязан получить свой шанс выступить на Олимпиаде. А вдруг?

Согласно рейтингу Международной федерации хоккея с шайбой, этот вид спорта представлен на уровне национальных сборных в 50 странах. А такие экзотические для хоккея страны как Израиль, Испания, ЮАР или ОАЭ даже занимают достойные места в рейтинге, не попадая в 5-ку слабейших. Анти-Топ-5 мирового хоккея составляют команды Гонконга, Боснии и Герцеговины, Ирландии, Греции и Монголии.

Кстати, команда, представляющая страну-хозяйку будущей Белой Олимпиады – сборная Южной Кореи – также далеко не самая сильная в мире. Она находится на 23-м месте, уступая Украине (21) и Польше (22), но опережая Великобританию (24). И это еще один минус для тех, кто мечтает получить право на участие в турнире. Путевок и так мало, а если Игры, к примеру, проходят в Канаде (Ванкувер-2010) или России (Сочи), то вакантных мест становится больше. Ведь эти две сборные и так попадают в число участников Игр, благодаря своему рейтингу.

Квалификация к Играм-2018 проходит по схеме предыдущих подобных отборов. На Олимпийские игры из лучших 39 команд рейтинга автоматически попадут 8 команд, Республика Корея - на правах страны-хозяйки - и лишь 3 команды по итогам квалификации. При этом рейтинг олимпийской квалификации был составлен по итогам ЧМ-2015. В число 8 сильнейших сборных мира, на тот момент, входили сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, США, Чехии, Швейцарии и Словакии. На самом обидном 9-м месте оказались наши северные соседи из Беларуси, а замкнула 10-ку сильнейших еще одна из команд с постсоветского пространства - сборная Латвии. В свою очередь, сборная Украины, выступающая в третьем по силе Дивизионе чемпионата мира (1В), занимает в рейтинге 21-е место. И свой путь на Игры-2018 начинает с предпоследнего третьего этапа отборочных соревнований.

Любопытно, что первый этап состоял из одной игры, в которой место во втором этапе оспаривали сборные Болгарии и Грузии. Матч прошел на домашней площадке болгарской сборной, так как команда стоит выше в рейтинге. Впрочем, интриги эта встреча не принесла – разгром, учиненный хозяевами грузинской команде, был впечатляющим, 9:1.

В свою очередь, уже на втором этапе, болгарские хоккеисты оказались в роли мальчиков для битья в турнире, который проходил в Таллине (Эстония). Болгары с более-менее приличным счетом уступили командам Мексики (2:8) и Израиля (2:5), но были повергнуты командой Эстонии со счетом 0:26. К слову, израильтян хозяева турнира обыграли с не менее неприличным счетом 19:1, а мексиканцев – со счетом 13:3. И добыли единственную путевку в третий раунд соревнований.

Гораздо меньше повезло хозяевам в борьбе за 1-е место на турнире в Вальдеморо (Испания). Испанцы разгромили команду Китая (10:1) и обыграли сборную Исландии (5:3). А в решающей встрече сошлись с хоккеистами Сербии, также выигравшими два предыдущих матча. Правда, сербы, в отличие от испанцев, обыграли Исландию в серии буллитов, завершив основное время вничью. Но, в решающем матче, они сумели собраться и одолеть хозяев льда со счетом 5:3.

Таким образом, в ноябре окончательно сформировались составы трех групп пре-квалификации, которая и начинается сегодня. Правда, к украинской команде это не имело никакого отношения. Изначально было ясно, что победитель турнира в Испании - сербы, попадет в группу G, с командами Италии, Великобритании и Нидерландов. А эстонцы, в свою очередь, попали в Группу Н с командами Венгрии, Польши и Литвы. Состав Группы J был известен еще задолго до этого – Япония, Украина, Хорватия и Румыния.

Условия этого раунда отборочного турнира, такие же, как и на предыдущих стадиях. Победитель получает все, а команды, занявшие 2-4 места, полностью лишаются шансов попасть на Игры. Более того, такие же условия будут и на заключительном этапе соревнований. Там, к примеру, победитель Группы J попадет в компанию с такими «монстрами» как Норвегия, Франция и Казахстан (турнир пройдет в Норвегии с 1 по 4 сентября). Все эти три национальные сборные входят в Элит-дивизион мирового хоккея – 16 сильнейших команд - и будут выступать на Чемпионате мира, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в мае 2016 года.

В общем, попасть на Олимпийские игры пока, скорее, мечта для сборной Украины, нежели реальная цель. А вот побороться за победу на турнире в Саппоро, и затем проверить себя «в деле» в игре с по-настоящему сильными соперниками - вполне посильное задание.

Все три команды, которые в эти дни собрались в стране Восходящего солнца, приблизительно равны по силам и находятся очень близко друг от друга в рейтинге. И если сборная Японии опережает украинцев на одну строчку (20-е место против 21-го), то команды Хорватии (26) и Румынии (27) и вовсе нам уступают.

Более того, украинцы вполне уверенно разобрались с двумя сборными Румынии (национальной и условной командой В) на международном турнире Euro Ice Hockey Challenge, который состоялся 6-8 ноября 2015 года в Галаце (Румыния), то есть всего каких-то три месяца назад. Основную команду Румынии наши хоккеисты обыграли со счетом 5:0, а команду В – 7:1. В Хорватию украинцы, кстати, отправятся совсем скоро. На второй по значимости турнир сезона 2015/16 после олимпийской квалификации – чемпионат мира в своем третьем по силе Дивизионе 1В. А ранее наша команда не испытывала сложностей с этим соперником. Кстати, последняя очная игра соперников пришлась на Чемпионат мира-2008 в Дивизионе 1В, который проходил в… Саппоро. Тогда украинцы выиграли со счетом 4:0.

Другое дело – сборная Японии - главный соперник для украинцев, а в глазах специалистов и аналитиков букмекерских контор еще и явный фаворит. Тем более, что турнир пройдет в Саппоро, где не только родные стены, но и судьи, зачастую, помогают. Последняя встреча с этой командой у сборной Украины состоялась в рамках второго по силе Дивизиона чемпионата мира 1А 25 апреля прошлого года, когда украинцы проиграли со счетом 1:3. На гол Романа Благого японцы ответили тремя своими шайбами, и наша команда после этого поражения окончательно потеряла шансы остаться во втором по силе дивизионе ЧМ, опустившись в третий.

Свою подготовку к ключевому турниру сезона сборная Украины начала за неделю до старта соревнований, 4 февраля. Собравшись в ледовой арене Терминал в Броварах (Киевская область) команда провела там 6-дневный сбор, по итогам которого были отсеяны «лишние» игроки, не попавшие в заявку. Любопытно, что игроки команды даже изменили свой привычный распорядок дня. Для того, чтобы перестроиться на непривычный для себя часовой пояс, наши хоккеисты вставали около 5 утра, а первую тренировку проводили в 7.30. Именно в это время пройдут две из трех игр Олимпийской квалификации – против Румынии и Хорватии. И только матч с командой Японии состоится в более привычное для всех нас время, 11.00 по Киеву. Есть все основания полагать, что именно этот матч будет решающим на турнире.

Главным итогом броварского сбора стало то, что вне состава команды оказались защитник Кирилл Жовнир (ХК «Кременчуг») и нападающие Дмитрий Чернышенко, Алексей Янишевский (оба – ХК «Кременчуг») и Иван Савченко («Дженералз»). Большинство игроков, которые попали в список 23-х, представляют национальный чемпионат. По семеро исполнителей являются представителями «Донбасса» и хоккейного клуба «Кременчуг». Пятерых игроков делегировал в сборную «Дженералз». Еще по одному исполнителю представляют чемпионаты ВХЛ (Россия), Польши, Румынии и Беларуси. В то же время, на официальных соревнованиях в составе национальной сборной смогут дебютировать сразу 10 спортсменов: Михаил Шевчук, Виталий Андрейкив, Антон Бойков, Сергей Бабинец, Сергей Карпенко, Георгий Кича, Владислав Луговой, Владимир Романенко, Павел Таран и Всеволод Толстушко.

В целом, состав сборной Украины на Олимпийский квалификационный турнир в Японии выглядит следующим образом:

Вратари - Селиверстов Вадим, Шевчук Михаил, Захарченко Эдуард;

Защитники - Андрейкив Виталий, Толстушко Всеволод, Алексюк Владимир, Победоносцев Александр, Исаенко Денис, Романенко Владимир, Петрухно Денис, Павел Таран;

Нападающие - Луговой Владислав, Михнов Андрей, Кича Георгий, Захаров Виктор, Карпенко Сергей, Бойков Антон, Бабинец Сергей, Петранговский Юрий, Гниденко Артем, Благой Роман, Бондарев Артем, Кузьмик Сергей.

Три матча турнира в Саппоро станут весьма важными для сборной Украины и в плане имиджа. Команда никогда не прерывала отборочный турнир раньше заключительного раунда квалификации. Правда, и на сами Игры команда попала лишь однажды – в Солт-Лейк-Сити-2002.

Впрочем, попадания на Олимпиаду сейчас никто и не требует. Системный кризис в украинском хоккее последних лет привел нас к тому, что уже на этом этапе квалификации мы не являемся фаворитами. Хотя четыре с половиной года назад, в ноябре 2011-го, на турнире той же стадии квалификации Сочи-2014 в Киеве, команда была явным фаворитом. И выиграла все три матча с общим счетом 22:1 (7:0 - у Испании, 10:0 - у Эстонии и 5:1 - у Польши).

В феврале 2016-го об этом стоит помнить. И не терять лицо…

Кирилл Стадниченко