Футбольная Старая Европа не пустила в свои владения ветер с Востока

Турки с россиянами вынуждены остановиться в шаге от финала, хоть амбиции у обеих команд росли, что называется, во время еды. Не помогли ни жертвенные бараны - одним, ни - другим - шапки-ушанки, которыми собирались закидать в Вене всех, кто сомневался в победе триколорив.

Работодатели в России, которые накануне в ожидании победы своей сборной в полуфинале позволили болельщикам на следующий день выйти на работу позже обычного ( нужно же людям по русскому обычаю отметить событие), сегодня также могут не дождаться своевременного выхода работников. Ну не пропадать же добру...

Наш человек в Москве, Олег Блохин, который прогнозировал финальную пару на Евро-2008 именно в составе Россия -Турция, может, конечно, сетовать на прихоти футбольного сюжета, но в ближайшее воскресенье будем наблюдать привычный европейский “междусобойчик”, в этот раз в формате: Германия - Испания.

Европейские футбольные табели о рангах, таким образом, подтвердились, по крайней мере на ближайшие четыре года. Гранды делят призы и дивиденды, остальные добирают, что осталось на столе от этого праздника жизни, который называется чемпионат Европы 2008 года.

Хорошо или плохо для развития еврофутбола подобная стабильность - нет однозначного ответа. Да и, возможно, в наше время уже нет большого смысла ставить вопрос именно в плоскости: а что положил в казну футбольной идеи новый турнир национальных сборных. В эпоху растущей коммерциализации футбола на первое место выходят интересы клубных команд, которые включены в сеть многочисленных турниров, где есть массовый зритель и соответствующая реклама. На уровне клубов можно быстро купить новых игроков, тренеров, показать новую игру, раздать карты заново, следовательно для бизнеса, менеджеров-маклеров-агентов здесь - обширное поле деятельности.

На уровне национальных сборных биржи не действуют, здесь можно играть разве что на патриотических чувствах, но - стоп расизму - с большим ощущением меры, грани, не превращая футбол, игру в орудие шовинизма для сведения политических и политиканских счетов. Это в тоталитарных государствах футбол есть больше, чем футбол, печальноизвестный Иосиф Джугашвили даже разгонял команды, которые допускали поражение в принципиальных, по его мнению, матчах. В современной толерантной Европе такое не срабатывает и вызывает невосприятие.

Возможно, в этом есть один из уроков Евро-2008.

В сугубо спортивном аспекте: с одной стороны, австрийско-швейцарский чемпионат не подарил больших сенсаций, не открыл новых громких имен футболистов, зато с другой - мы увидели чемпионат тренеров. Как по мне, именно они - Арагонес, Хиддинк, Терим, в меньшей мере Лев и ван Бастен, стали главными действующими лицами нынешнего похода национальных сборных за Кубком Европы.

Старое правило: выигрывают игроки, а проигрывают тренеры - уже не является универсальным. Так же, как существует режиссерский театр, так и футбол в настоящее время становится все больше тренерским, то есть таким, в котором тренерская мысль играет доминирующую роль. В современном футбольном мире нет больших секретов относительно методик подготовки игроков, команд, проведения тренировочных сборов, вместо этого на первое место выходит способность тренера определить верную тактику на конкретный матч против конкретного соперника и активно влиять на ход самой игры, когда действие наталкивается на противодействие.

Чего стоило одно только решение Арагонеса во вчерашнем матче о замене Вильи на Фабрегаса! Ход, который изменил картину матча, в котором, казалось, россияне чувствовали себя достаточно уверенно.

Конечно, хорошо если у тебя в запасе есть Фабрегас, а от Рауля вообще можно отказаться, но это и есть класс тренера сборной. Он не в состоянии у себя в клубе готовить игрока на протяжении лет и сезонов, должен брать того, кто есть под рукой, но если уж угадал с составом, то угадал.

Хиддинк тоже не лыком шит. Накрутил подопечных так, что они чуть поверили в свое чемпионство. Да что там игроки - Россия поверила, от президента до последнего олигарха! Такого обострения патриотизма давно мы не видели у наших соседей, очевидно, что соскучились по большим победам.

Подвели ли своих соотечественников футболисты сборной России? Думаю, что нет, ребята прыгнули выше головы, выложились на полную. Ведь не их вина, что из них начали делать суперзвезд и народных героев еще когда главные испытания были впереди.

Испанцам, между прочим, вчера выпало сложное задание - обыграть во второй раз одного и того же соперника, да еще и такого мотивированного.

Но ничего, справились, причем опять с крупным счетом, с помощью уже испытанной тактики: четкий контроль мяча в середине поля и быстрые, острые передачи вперед в разрез между защитников на свободное место (привет сборной Нидерландов, которая против россиян играла на “столба”).

Похоже, что у игроков сборной России не хватило физических сил сыграть за 15 дней пять матчей такого уровня. Это бывает, когда недостаток техники, сыгранности компенсируется чрезвычайной подвижностью, большим объемом футбольной работы. Перебегать испанцев не удалось, но, в свою очередь, дадут ли в финале немцы разворачивать свои атаки противнику – это вопрос. Кстати, Испания с Германией давно уже не выигрывали на больших турнирах, задолжали своим фанам. Испанцы вообще в последний раз были чемпионами Европы 1964 года, подумать только - с такими-то игроками.

Впрочем, как для нас в Украине, главный вопрос: как оно там прозвучит 29 июня: ауфвидерзеен, Австрия со Швейцарией, и до - встречи, до зобачення, Украина и Польша.

Верим, что прозвучит с оптимизмом, будет Европе новый ветер с Востока

Олег Савицкий

Фото Reuters и AP