Юные спортсмены сборной Украины отправились на II зимние Юношеские Олимпийские игры в Лиллехаммер

Напутственные слова атлетам звучали от президента Национального олимпийского комитета Украины, Олимпийского чемпиона Сергея Бубки, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта, серебряного призера Олимпийских игр в Сиднее-2000 по плаванию Дениса Силантьева и первой медалистки Независимой Украины, бронзовой призерки Олимпийских игр в Лиллехаммере-1994 по биатлону Валентины Цербе, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Именно наши известные спортсмены – Денис Силантьев и Валентина Цербе и провели уже традиционную процедуру передачу флага Украины юным атлетам. Сине-желтый стяг приняли чемпионка Украины среди юниоров по фигурному катанию в танцах на льду Анжелика Юрченко и участник взрослого Кубка Европы по скелетону Владислав Гераскевич.

23 украинца сумели завоевать право представлять свою страну на самых престижных планетарных соревнованиях.

Всего 1100 атлетов из 71 страны мира в возрасте от 14 до 18 лет в течение 10 дней разыграют 70 комплектов наград во всех традиционных 15 зимних дисциплинах. Наши спортсмены будут представлены в 9-ти из них: биатлоне, лыжном двоеборье, фигурном катании, санном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге и скелетоне.

Впервые в соревновательную программу будут включены и совершенно новые дисциплины, которые дебютируют во время Юношеских Олимпийских игр-2016. А именно: гонки на монобобах; одиночная смешанная эстафета в биатлоне, в которой каждую страну будут представлять 1 девушка и 1 юноша; соревнования по слоупстайлу (фристайл); соревнования по сноубордкросу (сноуборд). В соревнованиях по хоккею медали разыграют не только среди команд, но и в индивидуальном мастерстве (точность и сила бросков, скорость катания, искусство ведения шайбы и другие элементы игры). Нововведением спортивной программе Игр станут и командные соревнования в комбинированных видах спорта.

Самым молодым представителем юношеской олимпийской сборной команды Украины является фигурист Иван Шмуратко из Киева, которому в конце декабря исполнилось 14 лет. Также именно этот вид спорта – фигурное катание, делегировал наибольшее количество своих участников в сборную – 7 человек.

Особенностью команды образца 2016 года является и то, что впервые в истории Независимой Украины представитель скелетона будет выступать на Олимпийских играх. Этого права удостоился Владислав Гераскевич с Днепропетровщины.

Наибольшее количество атлетов в сборную делегировали Харьковская (6 чел.) и Львовская (5 чел.) области и город Киев (5 чел.).

Лиллехаммер уже во второй раз становится столицей Олимпийских игр. В 1994 году норвежский город принимало XVII зимние Олимпийские игры, а потому организаторы максимально используют наследие предыдущих соревнований. Турниры по всем видам спорта пройдут на аренах, построенных к Играм-1994. Исключением составляют лишь арены для керлинга и хоккея которые были возведены специально к ЮОИ-2016.

Вместе с тем, Юношеские Олимпийские игры – это не только соревнования и спортивная борьба, но и разнообразные учебные, культурно-образовательные мероприятия, которые посетят все участники Игр. Поэтому в свободное от стартов время в Лиллехаммере спортсмены смогут посещать разнообразные семинары, мастер-классы, экскурсии, занятия по тимбилдингу, которые направлены на общение, налаживание контактов и повышение уровня знаний об истории и культуре других стран. Будут затронуты и актуальные темы, в частности: будущей карьере, здоровом образе жизни, борьбе с допингом, профилактике травматизма и жизни после спорта и о том, как побеждать не только на турнирах, но и в жизни.

«Хочется пожелать вам, юные спортсмены, чтобы вы сполна почувствовали этот незабываемый олимпийский дух и стали достойными членами большой и дружной олимпийской семьи. Благодарен вашим родителям и тренерам за воспитание, Министерству молодежи и спорта, федерациям, физкультурно-спортивным обществам – за подготовку, а нашему партнеру – компании PEAK за то, что наша команда будет выглядеть ярко и стильно на Юношеских Олимпийских играх. В добрый путь, юные олимпийцы Украины! Мы верим в вас. Помните, что победите себя, победите всех!» - отметил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

В церемонии встречи со спортсменами также приняли участие вице-президенты НОК Украины Валерий Борзов, Игорь Гоцул, Равиль Сафиуллин, члены Исполкома НОК, руководители федераций по зимним видам спорта и физкультурно-спортивных обществ, родители спортсменов.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Международный Олимпийский Комитет принял историческое решение начать проведение летних и зимних Юношеских олимпийских игр (ЮОИ). В 2010 году в Сингапуре состоялись I летние ЮОИ, а в 2012 в Инсбруке – I зимние ЮОИ.

Председателем Координационной комиссии Международного Олимпийского Комитета по вопросам подготовки Юношеских Олимпийских игр-2010 в Сингапуре был Олимпийский чемпион, член Исполкома МОК, президент НОК Украины Сергей Бубка.

На I зимних Юношеских Олимпийских играх 2012 года в Инсбруке (Австрия) спортсмены Украины завоевали три серебряные медали – в фигурном катании - Александра Назарова – Максим Никитин (танцы на льду), Ярослав Паниот (одиночное катание) и Мария Долгополова (шорт-трек).